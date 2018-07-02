Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ın pazar günkü idmanı öncesinde davetsiz bir misafiri vardı.
Slovakya'nın Samorin kasabasındaki X-Bionic Tesisleri'nde yapılan antrenman sırasında bir kadın sporcu, sahanın yanındaki koşu pistine girince teknik direktör Şenol Güneş, idmanı durdurdu.
Futbolcuların şaşkın bakışları arasında Güneş, görevlilere talimat verip kadının alandan çıkarılmasını istedi.
Uyarı sonrasında kadın sporcu tesisten ayrıldı.
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Slovakya'nın Samorin kasabasındaki X-Bionic Tesisleri'nde yapılan antrenman sırasında bir kadın sporcu, sahanın yanındaki koşu pistine girince teknik direktör Şenol Güneş, idmanı durdurdu.
Futbolcuların şaşkın bakışları arasında Güneş, görevlilere talimat verip kadının alandan çıkarılmasını istedi.
Uyarı sonrasında kadın sporcu tesisten ayrıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın