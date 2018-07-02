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Beşiktaş idmanında davetsiz misafir!

Yeni sezon öncesinde kamp çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ın antrenmanında sürpriz bir misafir yer aldı.

Beşiktaş idmanında davetsiz misafir!
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02 Temmuz 2018 09:21
Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ın pazar günkü idmanı öncesinde davetsiz bir misafiri vardı.

Slovakya'nın Samorin kasabasındaki X-Bionic Tesisleri'nde yapılan antrenman sırasında bir kadın sporcu, sahanın yanındaki koşu pistine girince teknik direktör Şenol Güneş, idmanı durdurdu.

Futbolcuların şaşkın bakışları arasında Güneş, görevlilere talimat verip kadının alandan çıkarılmasını istedi.

Uyarı sonrasında kadın sporcu tesisten ayrıldı.

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