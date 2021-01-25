Beşiktaş Icrypex'in FIBA Erkekler Avrupa Kupası mücadelesi başlıyor

Beşiktaş Icrypex, ev sahipliği yapacağı D Grubu'ndaki ilk maçında 26 Ocak Salı günü Romanya temsilcisi CSM Oradea ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Icrypex'in FIBA Erkekler Avrupa Kupası mücadelesi başlıyor
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25 Ocak 2021 15:05
Beşiktaş Icrypex, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki ilk maçına 26 Ocak Salı günü çıkacak.

D Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak siyah-beyazlı ekip, organizasyondaki ilk maçını yarın Romanya temsilcisi CSM Oradea ile oynayacak.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise Rumen ekip CSU Sibiu ile Bulgaristan'dan Balkan Basket aynı salonda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 15.00'te yapılacak.

D Grubu'ndaki ikinci maçını ise 28 Ocak Perşembe günü CSU Sibiu ile oynayacak Beşiktaş Icrypex, 29 Ocak Cuma günü ise Balkan Basket ile karşılaşacak.



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