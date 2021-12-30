Beşiktaş Icrypex'ten İsrail'e rest!

Beşiktaş Icrypex, 5 Ocak'taki Hapoel Holon maçı için 4 oyuncusuna İsrail'den vize alamayınca maça çıkmama resti çekti. FIBA, Beşiktaş'ı itirazında haklı buldu ve Hapoel cephesine bildirim de bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Icrypex'ten İsrail'e rest!
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30 Aralık 2021 14:07
FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunda Hapoel Holon ile 5 Ocak 2022'de karşılaşmak üzere İsrail'e gitmek isteyen Beşiktaş Icrypex'ten 4 oyuncu vize alamadı.

İsrail'den Walla'nın haberine göre; Beşiktaş Kulübü, İsrail vizesi için İsrail Konsolosluğu'na başvuruda bulundu. Omicron varyantı nedeniyle sağlık protokollerini değiştiren İsrail Sağlık Bakanlığı, 3. aşısını olduktan sonra 14 gün geçmiş kişileri ülkeye kabul etme kararı aldı.

İsrail Konsolosluğu da protokolü belirterek Beşiktaş'ın 4 oyuncusuna vize vermedi.

BEŞİKTAŞ, FIBA'YA REST ÇEKTİ

Beşiktaş ise tam kadro olmasına izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacağını ve vize verilmemesini ise FIBA'ya bildirdi. FIBA da Beşiktaş'ın bu itirazına hak verdi. Hapoel Holon'a bildirim yapan FIBA, maçın başka bir ülkeye alınabileceğini bildirdi.

GÖZLER İSRAİL SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA

Hapoel Holon cephesi, bunun üzerine İsrail Basketbol Federasyonu'ndan ve Spor Bakanlığı'ndan konu hakkında yardım istedi. Federasyon ve bakanlık, bu konu üzerine Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Nachman Ash'e başvurdu.

Eğer Sağlık Bakanlığı olumlu yanıt verirse sorun çözülecek.


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