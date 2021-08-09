Beşiktaş Icrypex'te transfer: Steve Vasturia

Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı transfer etti

Haber; AA
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Beşiktaş Icrypex'te transfer: Steve Vasturia
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09 Ağustos 2021 16:57
Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen 26 yaşındaki basketbolcu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Oyun kurucu ve şutör olarak görev yapabilen 1,96 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, geçen sezon Zalgiris formasıyla çıktığı 30 lig maçında 6,1 sayı, 2,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

 

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