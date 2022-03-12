Beşiktaş Icrypex'te maaş krizi!

Basketbol Ligi'nde 9. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar'da yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle büyük bir krizin eşiğinde olunduğu iddia edildi. 3 ay ödeme almazsa serbest kalacak oyuncular kulübe ihtarname gönderdi.



Baş antrenörlüğünü Ahmet Kandemir'in yaptığı takımdaki ödeme problemleri sebebiyle takımdaki yabancı isimlerin serbest kalma durumunun doğmak üzere olduğu kaydedildi. Kulüple yaptıkları sözleşmelere göre 3 ay ödeme alamazlarsa serbest kalma hakkı bulunan yabancı basketbolcuların, kulübe ihtarname gönderdiği bildirildi. Gelecek hafta da ödemelerin yapılmaması halinde oyuncuların serbest kalacağı ifade edildi. Beşiktaş Icrypex'te bulunan yabancı basketbolcular; Dedric Lawson, Josh Reaves, Isaiah Whitehead, Rondae Hollis-Jefferson.



MAÇLAR ERTELENDİ



Siyah-Beyazlılar, İstanbul'daki olumsuz hava koşullarıyla ilgili basketbol takımıyla ilgili bir bilgilendirme yayınladı. Kulüpten dün paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı; "Beşiktaş HDI Sigorta Takımımızın Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Botaş ile Beşiktaş Icrypex Takımımızın ise ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Pınar Karşıyaka ile 12 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan maçları, yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi."





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