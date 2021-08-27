Beşiktaş Icrypex'te Ahmet Kandemir ile yola devam kararı

Beşiktaş Icrypex, başantrenör olarak Ahmet Kandemir ile yola devam etme kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Icrypex'te Ahmet Kandemir ile yola devam kararı
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27 Ağustos 2021 16:32
Beşiktaş Kulübü, basketbol takımında sportif ve idari direktör olarak görev yapan Ahmet Kandemir'in başantrenörlük görevini de üstleneceğini duyurdu.

Siyah-beyazı kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Kandemir, önümüzdeki üç sezon boyunca sportif ve idari direktörümüz olarak görev yapacak, aynı zamanda Beşiktaş Icrypex takımımızın başantrenörü unvanıyla parkede bulunmaya devam edecektir. Kulübümüze bugüne kadar önemli hizmetlerde bulunan Ahmet Kandemir'e önümüzdeki dönemde başarılar diliyoruz." denildi.

Ahmet Kandemir, geçen sezon sportif ve idari direktör olarak görev yaparken, daha sonra parkeye inmiş ve takımın başına geçmişti.


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