Beşiktaş Icrypex sezonu galibiyetle kapattı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen normal sezonun son karşılaşmasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-80 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Icrypex sezonu galibiyetle kapattı
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11 Mayıs 2021 18:57
ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen normal sezonun son karşılaşmasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-80 yendi.
 Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Ali Şakacı, Can Mavisu

Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Henry, Onuralp Bitim 27, Nusret Yıldırım 8, Semih Erden 4, Morgan 4, Arca Tülüoğlu 4, Mahir Ağva 17, Kennedy 9

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 2, Furkan Haltalı 10, Johnson 10, Sadık Emir Kabaca, Berry 3, Mehmet Yağmur 22, Ercan Osmani 10, Samet Yiğitoğlu 3, Egehan Arna 9, Hakan Sayılı 12

1. Periyot: 21-23

Devre: 40-38

3. periyot: 61-61

5 faulle çıkanlar: 36.11 Semih Erden (Pınar Karşıyaka), 35.37 Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş Icrypex)

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