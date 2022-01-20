Beşiktaş Icrypex Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş Icrypex, Hapoel U-Net Holon takımına deplasmanda 74-68 yenildi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Icrypex Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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19 Ocak 2022 23:38
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu 3. maçında Beşiktaş Icrypex, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımına deplasmanda 74-68 yenilerek turnuvaya veda etti.

Holon kentindeki Holon Toto Arena'da yapılan maçta Beşiktaş Icrypex, ilk seti 16-13 önde geçti. İkinci sette ise İsrail temsilcisi 26 sayı buldu ve devreye 39-30 önde girdi. Üçüncü sette farkı eritmeye çalışan Beşiktaş, son sete 58-52 geride girdi. Son sette de farkı koruyan Hapoel U-Net Holon, maçı da 74-68 önde tamamladı ve son 16 turuna kaldı.

Siyah-beyazlılar, İsrail'de yapılan ilk müsabakayı 73-72 kazanmış, İstanbul'daki ikinci mücadelede ise gülen taraf 72-70'lik skorla Hapoel U-Net Holon olmuştu.

İsrail'deki üçüncü maçı da kaybeden Beşiktaş Icrypex, turnuvadan elendi.

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