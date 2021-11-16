Beşiktaş Icrypex, Rytas'a konuk olacak

Beşiktaş Icrypex, FIBA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçında deplasmanda Rytas ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Icrypex, Rytas'a konuk olacak
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16 Kasım 2021 15:17
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Çarşamba günü deplasmanda Litvanya temsilcisi Rytas ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan Beşiktaş Icrypex, averajla ikinci sırada yer alıyor. Rytas ise bir galibiyet ve 2 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş Icrypex, 82-79'luk skorla kazandı.


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