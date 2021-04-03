Beşiktaş Icrypex maçına koronavirüs ertelemesi

Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji mücadelesi, siyah-beyazlılardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Icrypex maçına koronavirüs ertelemesi
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03 Nisan 2021 18:56
ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanması planlanan Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji mücadelesi, siyah-beyazlılardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası kapsamında, 4 Nisan Pazar günü saat 15.15'te oynanması planlanan Beşiktaş Icrypex - Bahçeşehir Koleji mücadelesi, ev sahibi ekipteki COVID-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Değerli rakibimize "geçmiş olsun" dileklerimizi iletiyor, virüse yakalanan oyuncu ve takım çalışanlarının bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."





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