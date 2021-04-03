Beşiktaş Icrypex maçına koronavirüs ertelemesi

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanması planlanan Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji mücadelesi, siyah-beyazlılardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası kapsamında, 4 Nisan Pazar günü saat 15.15'te oynanması planlanan Beşiktaş Icrypex - Bahçeşehir Koleji mücadelesi, ev sahibi ekipteki COVID-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Değerli rakibimize "geçmiş olsun" dileklerimizi iletiyor, virüse yakalanan oyuncu ve takım çalışanlarının bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."
Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası kapsamında, 4 Nisan Pazar günü saat 15.15'te oynanması planlanan Beşiktaş Icrypex - Bahçeşehir Koleji mücadelesi, ev sahibi ekipteki COVID-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Değerli rakibimize "geçmiş olsun" dileklerimizi iletiyor, virüse yakalanan oyuncu ve takım çalışanlarının bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."