Beşiktaş Icrypex, kötü gidişata 'dur' dedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom'u konuk etti. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 73-67 kazandı.



Bu sonuçla birlikte 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Beşiktaş Icrypex 27. maçında 14. galibiyetini alırken; Türk Telekom 26. maçında 15. kez mağlup oldu. Karşılaşmaya genç oyuncusu Kerem ile etkili başlayan Beşiktaş Icrypex, Egehan'ın basketiyle 5. dakikada 10-4 üstünlük yakaladı. Aradaki farkı koruyan siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 18-12 önde geçti.



Genç oyuncularıyla iyi oyununu sürdüren Beşiktaş Icrypex, Yağız'ın basketiyle 11. dakikada farkı 10 sayıya (22-12) çıkardı. Alan savunması yapan Türk Telekom, hücum ribauntları sonrası bulduğu sayılarla oyunda denge aradı. Rakibin alan savunması karşısında Oğuzhan ile dış atışlarda başarılı olan siyah-beyazlı ekip, 15. dakikada 32-22 üstünlük yakalarken, ilk yarıyı da 11 sayı farkla 44-33 önde tamamladı.



İkinci yarının başında 7-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, Dawkins ve Clemmons ile dışarıdan sayılar bularak farkı eritmeyi bildi. Beşiktaş Icrypex, Egehan'ın basketleriyle 3. periyodu 56-55 önde geçti.



Türk Telekom, maçın 32. dakikasında Dorukhan'ın basketiyle 57-56'lık üstünlük yakaladı. Maçın 35. dakikası 60-60 beraberlikle tamamlandı. Kenan ve Ercan'ın ikili oyunlarıyla sayı üreten Beşiktaş Icrypex, maçın son dakikası içinde 69-62 ile öne geçti. Kalan sürede hata yapmayan siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı 73-67 kazandı.



Beşiktaş Icrypex'te ilk beşte görev alan genç oyuncu Kerem Kuthan Konan, 16. dakikada sakatlandı ve soyunma odasına sedyeyle götürüldü.



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi



Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Özge Şentürk Bayraktar



Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 5, Whitehead 6, Egehan Arna 24, Lawson 4, Kerem Kuthan Konan 9, Ercan Osmani 13, Reaves, Yağız Aksu 4, Oğuzhan Göktepe 8



Türk Telekom: Perez 7, Clemmons 15, Dawkins 16, Samet Geyik 6, Johnson 14, Ellis 2, Can Uğur Öğüt 5, Berk Demir, Gani Erdi Gülaslan, Dorukhan Engindeniz 2



1. Periyot: 18-12



Devre: 44-33



3. Periyot: 56-55







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