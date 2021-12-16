Beşiktaş Icrypex, Kenan Sipahi'yi transfer etti!

Beşiktaş Icrypex, Zaragoza'dan ayrılan Kenan Sipahi ile sözleşme imzalandığını açıkladı.



Sipahi, daha önce de Beşiktaş'ta 3 sezon boyunca forma giymişti.



Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



"Beşiktaş Icrypex Takımımız, milli oyun kurucu Kenan Sipahi ile sözleşme imzaladı.



2016-19 yılları arasında formamızı giyen Sipahi, son olarak İspanya'nın Zaragoza kulübünde basketbol oynadı.



Kenan Sipahi kimdir?



26 Mayıs 1995 Kosova doğumlu olan Kenan Sipahi, 197 cm boyunda ve oyuncu kurucu olarak görev almaktadır. Tofaş altyapısından yetişen genç basketbolcu, 2010 yılında Tofaş'ın A Takımına yükseldi. 3 sezon Bursa ekibinde görev alan Kenan Sipahi, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye tranfer oldu. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 16 lig maçına çıkan Kenan Sipahi; 4.4 sayı, 2.3 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Aynı sezon Euroleague'de 15 maçta görev alan genç basketbolcu; 2.7 sayı, 1 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarını tutturdu. Bir sonraki (2014-2015) sezon Fenerbahçe forması ile 33 lig maçına çıkan başarılı basketbolcu; 3.1 sayı, 1.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Aynı sezon Kenan Sipahi Euroleague'de 21 maçta görev aldı ve 1.7 sayı ortalamasını tutturdu. 2015-2016 sezonunda İzmir ekibi Pınar Karşıyaka forması giyen Kenan, süre aldığı 31 lig maçında; 7.6 sayı, 4.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarını yakaladı. İzmir ekibiyle aynı zamanda 10 Euroleague maçına çıkan genç basketbolcu; 5.3 sayı, 1.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla sahadan ayrıldı. 2016-2019 yılları arasında 3 sezon Beşiktaşımızın formasını giyen Kenan Sipahi, ilk sezonunda ligde oynadığı 36 karşılaşmada; 4.3 sayı, 1.4 ribaund, 1.9 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 13 karşılaşmada; 2.5 sayı, 1.4 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla oynadı. İkinci sezonunda 31 lig maçında görev alan başarılı oyuncu; 4.8 sayı, 2.1 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarını yakaladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 16 karşılaşmada; 6.4 sayı, 2.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Üçüncü sezonunda 27 lig maçında parkede yer alan Kenan Sipahi; 6.4 sayı, 3.4 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarını yakalarken Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise; 13 karşılaşmada 4.5 sayı, 2.4 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı. 2019-2020 sezonunda İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Milli Basketbolcu, 27 lig maçına çıktı ve 4.5 sayı, 2.4 ribaund, 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı. 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko forması giyen Kenan Sipahi, 35 lig maçında; 6.1 sayı, 1.8 ribaund ve 2.7 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Euroleague'de ise 10 maçta süre alan basketbolcu, 1.6 sayı ortalamasıyla oynadı. 2021-2022 sezonuna İspanya'nın Zaragoza takımında başlayan Kenan Sipahi, 12 lig maçında; 2.8 sayı, 2.1 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Kenan Sipahi 2021-2022 sezonu Aralık ayında Beşiktaş Icrypex takımımız ile anlaşma sağladı."





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