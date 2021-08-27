Beşiktaş Icrypex, Isaiah Whitehead'i transfer etti

Beşiktaş Icrypex, ABD'li basketbolcu Isaiah Whitehead'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Icrypex, Isaiah Whitehead'i transfer etti
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27 Ağustos 2021 21:44
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Isaiah Whitehead'i transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde NBA ekiplerinden Brooklyn Nets forması da giyen Isaiah Whitehead, geride kalan sezonu Karadağ ekibi KK Mornar Bar'da geçirdi.

 

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