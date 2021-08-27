Beşiktaş Icrypex, Isaiah Whitehead'i transfer etti

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Isaiah Whitehead'i transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde NBA ekiplerinden Brooklyn Nets forması da giyen Isaiah Whitehead, geride kalan sezonu Karadağ ekibi KK Mornar Bar'da geçirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde NBA ekiplerinden Brooklyn Nets forması da giyen Isaiah Whitehead, geride kalan sezonu Karadağ ekibi KK Mornar Bar'da geçirdi.