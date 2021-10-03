Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo

Beşiktaş Icrypex, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Ekim Pazartesi günü Hereda San Pablo ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo
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03 Ekim 2021 13:06
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında 4 Ekim Pazartesi günü İspanyol ekibi Hereda San Pablo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İspanya'nın Burgos kentindeki Pabellon Multiusos Coliseum'da oynayacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar, H Grubu'nda Hereda San Pablo Burgos'nun yanı sıra Rytas Vilnius (Litvanya) ve EWE Baskets Oldenburg (Almanya) ile mücadele edecek.


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