Beşiktaş Icrypex'in rakibi EWE Baskets

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı ve son hafta maçında 21 Aralık Salı günü Almanya temsilcisi EWE Baskets'i konuk edecek.



Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.



Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 5 haftada yaşadığı 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 1 galibiyeti, 4 mağlubiyeti olan Alman ekibi ise son sırada bulunuyor.



İki takım arasında Almanya'da oynanan maçı siyah-beyazlı ekip, 83-81 kazanmıştı.



Organizasyonda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna katılırken, ikinci ve üçüncü sıradakiler son 16 turuna yükselmek için play-in oynayacak.





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