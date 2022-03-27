Beşiktaş Icrypex, Galatasaray NEF'i ağırlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Icrypex ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek.



Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 27 Mart Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 18.00'de başlayacak. Maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.



Galatasaray Nef'te 17.95 sayı ortalamasıyla oynayan Melo Trimble, ligdeki en skorer oyuncu konumunda. Melo'nun ayrıca 3.09 ribaunt ve 4.14 asist ortalaması bulunuyor.



Son 4 maçının 3'ünde galibiyet elde eden Beşiktaş Icrypex ise ligde son oynadığı Fenerbahçe Beko maçını 90-81 kaybetti. Rondae Jefferson, 15.3 sayı ortalamasıyla en skorer oyuncu olarak dikkat çekiyor.





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