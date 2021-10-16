Beşiktaş Icrypex evinde Gaziantep'e mağlup

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep, Beşiktaş Icrypex'i deplasmanda 70-68 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Icrypex evinde Gaziantep'e mağlup
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16 Ekim 2021 16:01
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep, Beşiktaş Icrypex'i deplasmanda 70-68 yendi.

Salon: Akatlar

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş Icrypex: Reaves 6, Bone 16, Jefferson 14, Egehan Arna 6, Furkan Haltalı, Lawson 8, Whitehead 13, Mehmet Yağmur 5, Hakan Sayılı, Yağız Aksu

Gaziantep: Luther 21, Doyle 19, Gulley 14, Kaba 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Peterson 6, Orhan Aydın Haciyeva, Leon Harun Apaydın, Tevfik Akdamar

1. Periyot: 18-23

Devre: 32-37

3. Periyot: 48-48


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