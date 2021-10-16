Beşiktaş Icrypex evinde Gaziantep'e mağlup

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep, Beşiktaş Icrypex'i deplasmanda 70-68 yendi.
Salon: Akatlar
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Beşiktaş Icrypex: Reaves 6, Bone 16, Jefferson 14, Egehan Arna 6, Furkan Haltalı, Lawson 8, Whitehead 13, Mehmet Yağmur 5, Hakan Sayılı, Yağız Aksu
Gaziantep: Luther 21, Doyle 19, Gulley 14, Kaba 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Peterson 6, Orhan Aydın Haciyeva, Leon Harun Apaydın, Tevfik Akdamar
1. Periyot: 18-23
Devre: 32-37
3. Periyot: 48-48
Salon: Akatlar
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Beşiktaş Icrypex: Reaves 6, Bone 16, Jefferson 14, Egehan Arna 6, Furkan Haltalı, Lawson 8, Whitehead 13, Mehmet Yağmur 5, Hakan Sayılı, Yağız Aksu
Gaziantep: Luther 21, Doyle 19, Gulley 14, Kaba 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Peterson 6, Orhan Aydın Haciyeva, Leon Harun Apaydın, Tevfik Akdamar
1. Periyot: 18-23
Devre: 32-37
3. Periyot: 48-48