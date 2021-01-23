Beşiktaş İcrypex, bu kez Galatasaray'ı devirdi!

ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş İcrypex, Galatasaray'ı ağırladı.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşma Beşiktaş İcrypex'in 82 64'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'dan sonra Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste ikinci derbi galibiyetini almış oldu.
DETAYLAR GELİYOR...
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşma Beşiktaş İcrypex'in 82 64'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'dan sonra Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste ikinci derbi galibiyetini almış oldu.
DETAYLAR GELİYOR...