Beşiktaş Icrypex - Aliağa Petkimspor maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki Beşiktaş Icrypex - Aliağa Petkimspor maçı ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Icrypex - Aliağa Petkimspor maçı ertelendi
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31 Aralık 2021 15:41
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde, İstanbul'da 2 Ocak Pazar günü Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te oynanması gereken karşılaşmanın ertelendiği bilgisi yer aldı.

Aliağa Petkimspor, daha önce, 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıklamıştı.


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