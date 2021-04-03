Beşiktaş Icrypex 22 pozitif vaka açıkladı!

Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji mücadelesi, siyah-beyazlılardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Icrypex 22 pozitif vaka açıkladı!
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03 Nisan 2021 18:56
ING Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü oynanması planlanan Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji mücadelesi, siyah-beyazlılardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hafta başında, Beşiktaş Icrypex takımımızdan üç sporcuda Kovid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır. Bugün itibarıyla yedi A Takım sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan Basketbol Gençler Ligi Takımı sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile yardımcı antrenörümüz, masörümüz ve BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir."





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