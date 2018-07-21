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Beşiktaş için Yunus Mallı iddiası!

Beşiktaş'ın milli futbolcu Yunus Mallı'nın transferi için harekete geçtiği öne sürülüyor.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş için Yunus Mallı iddiası!
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21 Temmuz 2018 07:07
Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışan Beşiktaş'ta Yunus Mallı iddiası gündemi sarstı.

FİYATI 8 MİLYON

Alman basınının iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen milli futbolcuya resmi teklif yaptı.

8 MİLYON EURO

2021 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Yunus'un fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş ve Wolfsburg arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor.



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