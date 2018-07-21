Beşiktaş için Yunus Mallı iddiası!

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takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışaniddiası gündemi sarstı.Alman basınının iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen milli futbolcuya resmi teklif yaptı.2021 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Yunus'un fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.Beşiktaş ve Wolfsburg arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor.