Beşiktaş için Yunus Mallı iddiası!

Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışan Beşiktaş'ta Yunus Mallı iddiası gündemi sarstı.
FİYATI 8 MİLYON
Alman basınının iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen milli futbolcuya resmi teklif yaptı.
8 MİLYON EURO
2021 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Yunus'un fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
Beşiktaş ve Wolfsburg arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor.
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FİYATI 8 MİLYON
Alman basınının iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen milli futbolcuya resmi teklif yaptı.
8 MİLYON EURO
2021 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Yunus'un fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
Beşiktaş ve Wolfsburg arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın