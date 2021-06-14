Beşiktaş için yeni Edin Dzeko gelişmesi

Golcü transferinde listenin ilk sırasında yer alan Diego Costa, 4.5 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya kadar inmişti. İspanyol golcü ile yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Diğer yandan da ikinci bir forveti kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar'da Edin Dzeko konusunda sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün Roma'nın, forvete Zenit'ten Serdar Azmoun'u kadrosuna katacağı belirtilmişti.İtalyan basınında çıkan haberlere göre de Roma ve Zenit arasındaki görüşmelerde herhangi bir sorun olmadığı ve İranlı golcünün kısa bir süre içerisinde Çizme ekibine imzayı atabileceği belirtildi. Bu sebepten ötürü de Dzeko'nun transferi konusunda Beşiktaş 'ın önü iyice açıldı. Boşnak futbolcunun temsilcisi Mirsad Türkcan ile pazarlıkların sürdüğü ve şu ana kadar her şeyin iyi gittiği belirtildi. Ancak ABD'de MLS Ligi'nden birkaç takımın da 35 yaşındaki yıldıza talip olması oyuncunun kafasını karıştırdı. Fakat Şampiyonlar Ligi kozu nedeniyle Beşiktaş halen bir adım önde.