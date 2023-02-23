Beşiktaş için transfer itirafı

Lokomotiv Moskova Genel Müdürü Vladimir Leonchenko, Dmitri Barinov için Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif aldıklarını söyledi. Leonchenko, bu teklifi kabul etmediklerini aktardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş için transfer itirafı
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23 Şubat 2023 16:21
Transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Dmitri Barinov için Lokomotiv Moskova'dan açıklama geldi.

Rus ekibinin genel müdürü Vladimir Leonchenko, siyah-beyazlılardan aldıkları tek teklifin 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay olduğunu söyledi.

"1.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF ALDIK"

Leonchenko, "Beşiktaş'tan Dmitri Barinov için aldığımız tek teklif 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan paydı. Bu teklifin bize uymadığını Beşiktaş'a söyledik ve müzakereler sona erdi. Başka bir teklif almadık." diye konuştu.

Barinov'un menajerliğini yapan Pavel Banatin'in söylediği "Beşiktaş önce 4, sonra 5 milyon euro teklif yaptı" sözlerine de tepki gösteren Leonchenko, "Medyada çıkan haberler, oyuncunun temsilciyle yapılan röportajda söyledikleri doğru değil. 4-5 milyon euro'luk teklif almadık" sözlerini kullandı.

Lokomotiv Moskova forması altında bu sezon 21 maça çıkan 26 yaşındaki Barinov, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Rus orta saha oyuncusunun Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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