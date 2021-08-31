Beşiktaş için sürpriz iddia: Lamine Fomba!

Beşiktaş, Fransa Ligue 2 takımlarından Nimes ile 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lamine Fomba'yı satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralamak için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş için sürpriz iddia: Lamine Fomba!
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31 Ağustos 2021 20:07
Beşiktaş, Nimes forması giyen Lamine Fomba ile ilgileniyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Fomba için Beşiktaş teklifini sundu. Satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralama teklifi sunan Beşiktaş, Fransızlar'dan gelecek cevabı beklemeye başladı.

Kısa bir süre içerisinde transferin netlik kazanacağı belirtilirken, Fomba'nın da Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Auxerre altyapısından yetişen ve 2019 yazında 4 milyon euro bonservisle Nimes'e transfer olan Fomba, kariyerinde 52 Ligue 1, 44 Ligue 2 maçına çıktı ve 6 gol atıp 3 asist yaptı. 


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