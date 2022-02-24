Beşiktaş, Gil Vicente'nin teknik direktörü Ricardo Soares ile görüşmek için Portekiz'e gidiyor.



Record'da yer alan haberde; Gil Vicente'nin başında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ricardo Soares için Beşiktaş da devreye girdi. Önümüzdeki günlerde Portekiz'de iki taraf arasında ilk görüşmenin planlandığı belirtildi.



Ricardo Soares'e Brezilya'dan çeşitli tekliflerin de halihazırda masada olduğu ancak Portekizli antrenörün henüz kesin bir karar vermediği belirtildi.



47 yaşındaki teknik adamın ününün Portekiz sınırlarını çoktan aştığı ve potansiyelinin yüksek olduğunu altı çizildi.



RICARDO SOARES KİMDİR?



Teknik direktörlüğe 2005'te, henüz 31 yaşında Caçadores'te başlayan Ricardo Soares, kariyerinde adım adım yükseldi ve Vizela, Aves, Coimbra, Covilha, Moreirense gibi takımlarda çalıştıktan sonra Kasım 2020'de Gil Vicente'ye geçti. Gil Vicente'de çıktığı 58 maçta 1.53 puan ortalaması yakalayan Soares, geçen sezon küme düşme adaylarından biri olarak gösterilen takımını orta sıralara taşıdı.



Soares, bu sezon Gil Vicente'yi Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından 5. sıraya çıkarmayı başardı ve 6. sıradaki Estoril Praia'ya 10 puan fark attı.





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