Beşiktaş için Sabri Lamouchi iddiası!

Sergen Yalçın'ın istifasının ardından yeni teknik direktör arayan Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.



The Athletic'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılarda teknik direktörlük için Sabri Lamouchi'nin de ön sıradaki adaylardan biri olduğu belirtildi.



Medyada yer alan haberde; Lamouchi'nin birkaç dil bilmesi, Beşiktaş'taki futbolcular Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Georges-Kevin Nkoudou'yu tanıması nedeniyle yönetimi etkilediği aktarıldı.



Kariyerinde Fildişi Sahili, El Jaish, Rennes, Nottingham Forest gibi takımlarda görev yapan 50 yaşındaki Lamouchi, son olarak Al Duhail SC'de çalıştı ve Ağustos 2021'de görevinden ayrıldı





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