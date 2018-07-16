Beşiktaş için Peter Zulj iddiası

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Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden ve ilk olarak genç isimleri hedef alaniçin yeni bir iddia ortaya atıldı.Alman basınında yer alan haberlerde, siyah-beyazlıların, Avusturya Ligi ekiplerindenforması giyeniçin girişimlerde bulunduğu yazıldı.Beşiktaş Yönetimi'nin oyuncunun transferi için Avusturyalı idarecilerle hafta içinde görüşeceği bildirildi. 10 numara, orta saha ve ön libero oynabilen 25 yaşındaki futbolcunun 2020 yılı sonuna kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.Geçtiğimiz sezon Sturm Graz ile 42 resmi maçan çıkan Zulj, 10 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.