Beşiktaş için Ozan Kabak ihtimali

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'ya giden Ozan Kabak bu sezonu Premier Lig ekibi Norwich City'de geçirmişti. Başarısız bir sezonu ardında bırakan milli savunmacı bonservisinin bulunduğu Schalke 04'e geri döndü.



OZAN KABAK YİNE TUTUNAMADI



Alman basınına göre, Schalke 04, Ozan Kabak için gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek. Alman ekibine transfer olduktan sonra önce Liverpool daha sonra da Norwich City'e kiralanan milli futbolcu yine başka bir takıma gidecek gibi duruyor.



OZAN KABAK'IN NORWICH KARNESİ



Sezon başında Norwich City'ye kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak 13 maçta forma şansı bulabildi. Karşılaşmaların tamamında ilk 11'de sahaya çıkan genç savunmacı gol yada asist katkısında bulunmadı. Ozan Kabak bu sezon sakatlıklar nedeniyle bir çok maçta da sahalardan uzak kaldı.



BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR



Alman basınındaki haberlerin devamında, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu için ilgili olduğu iddia edildi. Schalke 04'ün de Ozan Kabak için gelecek her teklifi değerlendirmeye almaya açık olduğu belirtildi.



