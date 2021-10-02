Beşiktaş için ne dediler?

Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında 1-0 önde kapattığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Tümer Metin, Önder Özen ve Metin Tekin yorumladı.



RIDVAN DİLMEN

Sezona damga vuracak anlardan biri Güven Yalçın'ın golü. İlk yarı iki takım da kalitelerinin altında kaldı. Beşiktaş'ın kredisi tükeniyordu. Kazanmak zorundaydı. Birkaç isim ideal kadroya dahil oldu. Beşiktaş bugün futboldan, iyi oyundan çok 3 puana ihtiyaç duyuyor.



Fenerbahçe ile Sivasspor maçından sonra demiştim, Sivas ile evinde oynamak zordur. Kapalı değil açık oynarlar ama bugün hücum aksiyonlarını beğenmedim. Sert bir mücadele. Yaşar Kemal Uğurlu çok düdük çalmaz ama duran bir oyun oldu. Yöneticilerin serzenişleri bu yönde oluyor ama oyuncular yerde yatarken hakem oyunu durduramıyor. Oyuncu topu dışarı atmazsa oyun durmuyor. Beşiktaşlı oyuncular da topu dışarı vurmak zorunda kaldı.



Güven dışında ben Oğuzhan'ı çok beğendim. Golde Rosier'e topu 40-50 metreden attı. Müthiş paslar attı.



ÖNDER ÖZEN



Sivasspor neredeyse hiç sorun çıkarmadı. Rosier, Gradel ile çok iyi mücadele etti, Rıdvan, Henrique ile çok iyi mücadele etti. Oğuzhan ve Can da, kenardaki oyuncuların top almasını sağlayacak orta saha oyuncularını engelledi, rakibin üretmesine müsaade etmediler. Oğuzhan'ı ilk yarıda beğendim, Ajax maçında da beğenmiştim. Kalite olarak epey eksik, en yaratıcı oyuncularından yoksun ama pozisyonlar da buldu. Geçen sezondan beri alışkanlık devam ediyor, sağda Rosier olduğu sürece sol önde kim olursa olsun gol atacak. Larin'e de, Rıdvan'a da, N'Sakala'ya da gol attırmıştı. Güven harika gol attı, rüyasında görmüştür, bırakanlar bile rüyada böyle goller görürler. Tebrik ederiz.



METİN TEKİN



Ya bir hata golü olacaktı ya da şahane gol olacaktı, mükemmel bir gol oldu. Soru şuydu, Sivasspor'sunuz ve Beşiktaş çok eksik, bu kadroyla yakalamanız şans, Sivas ne yapmalıydı? Kendi oyun ezberiyle devam etmeli miydi ya da eksik Beşiktaş'a kendi oyununu mu kabul ettirmeliydi. Rıza hoca oyun ezberini bozmadan kazandığı toplarla çıkmaktı. Bir eksik takıma üstün gelmeniz gerekir. Bakalım 2. devre bize nasıl doneler verecek?



ERMAN TOROĞLU



Kısır bir maç. Sivasspor rahat çıkamıyor, Beşiktaş da basıyor. Beşiktaş, Valentin Rosier'i iyi kullanıyor, akıllı bir iş yapıyor. Bir ortasında Rıdvan Yılmaz vuramadı. Aynı ortayı yine adama attı, Güven Yalçın müthiş attı. Kimse kımıldayamadı. Çok hareketli bir maç değil. Sivasspor zor bir takım, fizik olarak da iyiler. 15 gün ara var, Beşiktaş'ta çok sakat var. Beşiktaş kazanırsa, çok iyi duruma gelir. Beşiktaş kulübesi ailecek içeride. Sergen Yalçın'ın ağzından kötü şeyler de çıktı. Yedek kulübesi, Sergen Yalçın ile birlikte çıkıyor sonra yatıştırmaya çalışıyorlar. Jaap Uilenberg'in aptal aptal yaptığı konuşma, bak şimdi ne boyuta gelecek! Haydi şimdi temizle bakalım!



TÜMER METİN



Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, maçı çok gerdi. Eksikler, Beşiktaş'ın klasik iç saha başlangıcını bozmuş. Bildiğimiz iç saha baskısıyla başlamadı. Eksiklerin çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Sıfıra kadar inen Rosier'den nefis bir orta, Güven Yalçın da haftanın değil, sezonun gollerinden birini attı."





