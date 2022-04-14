Beşiktaş için Michael Olunga iddiası

BEŞİKTAŞ MICHAEL OLUNGA İLE SÖZ KESTİ

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Michy Batshuayi ile devam etmeyeceklerini dile getirmişti. Bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Michael Olunga'da karar kıldığı ortaya çıktı. Sörloth'la da temas kuran Siyah-Beyazlıların Michael Olunga ile gelecek sezon için söz kestiği ifade edildi.

CEYHUN KAZANCI'NIN TERCİHİ OLUNGA OLDU

Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga, bu sezon 25 maçta attığı 26 golle adından söz ettirmişti. Ceyhun Kazancı'nın kariyerinin en olgun döneminde ve fiziksel açıdan Süper Lig 'e oldukça uygun olduğunu düşünmesi sebebiyle Michael Olunga'ya yoğunlaştığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Michy Batshuayi ile ayrılık kararı alan ve son günlerde adı Alexander Sörloth ile anılan Beşiktaş'ın, Michael Olunga ile el sıkıştığı iddia edildi. Al-Duhail'de inanılmaz bir sezon geçiren Michael Olunga'nın gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceği öne sürüldü.