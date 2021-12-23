Beşiktaş için Martins iddiası

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.



Udlaspalmas.net'te yer alan haberde; Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Fernando Martins ile ilgilendiği belirtildi.



29 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun ayrıca Flamengo ve Las Palmas'ın da takibinde olduğu belirtildi.



Piyasa değeri 3 milyon euro olan Martins, daha önce Gremio, Shakhtar, Sampdoria ve Spartak Moskova formaları giymişti.





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