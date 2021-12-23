Beşiktaş için Martins iddiası

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başlarken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş için Martins iddiası
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23 Aralık 2021 10:27
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Udlaspalmas.net'te yer alan haberde; Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Fernando Martins ile  ilgilendiği belirtildi.

29 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun ayrıca Flamengo ve Las Palmas'ın da takibinde olduğu belirtildi.

Piyasa değeri 3 milyon euro olan Martins, daha önce Gremio, Shakhtar, Sampdoria ve Spartak Moskova formaları giymişti.


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