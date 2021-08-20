Beşiktaş için Lucas Perez iddiası

Son olarak İspanyol ekibi Alaves forması giyen ve bonservisi elinde olan Lucas Perez için Beşiktaş 'ın devreye girdiği öne sürüldü.İspanya'da yer alan haberlere göre; Siyah- Beyazlı ekibin, 32 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.Perez, geçen sezon çıktığı 32 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.