Beşiktaş için Lucas Perez iddiası

Beşiktaş'ın son olarak Alaves forması giyen ve şimdi serbest oyuncu konumunda bulunan Lucas Perez için girişimlere başladığı iddia edildi.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş için Lucas Perez iddiası
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20 Ağustos 2021 14:12
Lucas Pérez Martínez
Lucas Pérez Martínez
Deportivo Alaves
Son olarak İspanyol ekibi Alaves forması giyen ve bonservisi elinde olan Lucas Perez için Beşiktaş 'ın devreye girdiği öne sürüldü.

İspanya'da yer alan haberlere göre; Siyah- Beyazlı ekibin, 32 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Perez, geçen sezon çıktığı 32 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. 

 



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