Süper Lig'in ilk iki haftasında 1 galibiyet ve bir beraberlik alarak 4 puan toplayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.Transfer dönemine Gedson Fernandes ile başlayan Beşiktaş, ardından Premier Lig'de uzun yıllar Volverhampton forması giyen Saiss ile sözleşme imzalandı.Larin, Batshuayi ve Güven'in takımdan ayrılmasının ardından ortaya çıkan forvet ihtiyacını Kara Kartal, ilk olarak eski golcüsü Cenk Tosun'u alarak giderdi. Siyah-Beyazlılar daha sonra uzun görüşmeler sonucunda Hollandalı dev golcü Wout Weghorst'u Burnley'den bedelsiz kiraladı ve geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da attığı gollerle adından söz ettiren Jackson Muleka transfer edildi.İtalya basınına göre; Kadroya bir stoper transferi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Djurgarden forması giyen Isak Hien'i listesine eklemişti. futbolcuyla yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlayan Kara Kartal, kulübüyle görüşmelere devam ediyordu. Bu arada devreye giren İtalyan Verona kulübü de futbolcu ile anlaşarak kulübü ile pazarlıklara başladı.Isak Hien için Djurgarden'le pazarlıklar sürerken Verona'nın İsveç ekibi ile bonservis ücreti konusunda anlaşmaya vardı. Verona'nın bu transfer için Djurgarden'e 3-3.5 milyon euro bir bedel ödeyeceği öğrenildi.Verona'nın Isak Hien'i transfer etmesinin ardından Beşiktaş için Koray Günter fırsatı doğabilir. kadrosunda Türk oyuncu sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Koray Günter'i transfer ederek kontenjanda yer açmayı hedefliyor.Teknik direktör Valerien İsmael'in daha önce 3'lü sistem için önerilen ve bu sisteme alışkın olan oyuncuya sıcak bakmadığı ancak yerli kuralı konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle fikirlerinde değişikliğe gitmişti. Saiss ile Koray tandemi düşünen siyah-beyazlı idareciler, böylelikle kale mevkisi dışında ideal 11 için en azından stoper hattında ikinci yerliyi çözmüş olacak.Koray Günter, Türk asıllı Alman futbolcudur. Almanya'nın Höxter kentinde dünyaya gelmiştir. Günter, futbolla Almanya'da tanıştı. Borussia Dortmund altyapısından yetişen genç stoper, 2014-2018 yılları arasında Galatasaray 'da forma giydi. Günter 2022 tarihi itibariyle 28 yaşında bulunuyor. Yetenekli futbolcu, ilk kez 7 yaşında futbolla tanışmıştı.Günter, profesyonel futbol kariyerine Borussia Dortmund ile geçiş yaptı. Burada bir sezon boyunca oynadı. Toplamda sadece bir maça çıkma şansı buldu.Koray Günter, aynı sezonda Galatasaray'a geçti. Burada 2019 yılına kadar forma terletti. Günter, Galatasaray'da oynadığı süre boyunca 28 maça çıktı. Bu süre boyunca hiç gol atamadı.Günter, 4 senenin sonunda bir İtalyan takımı olan Genoa'ya transfer oldu.Futbolcu, Genoa tarafından Hellas Verona'ya kiralık olarak gönderildi. Bir Verona kulübü olan bu takımda 22 maça çıktı. Hiç gol kaydedemedi.Genoa, futbolcuyu bu kez Hellas Verona'ya transfer olarak gönderdi. Koray'ın bonservisi hala Verona'da.