Beşiktaş, Domagoj Vida'nın transferine kilitlendi. Tekliflerin çoğunun İngiltere'den gelmesi nedeniyle siyah-beyazlılar Premier Lig pazarına odaklandı.Ada'da transfer sezonunun 9 Ağustos'ta bitecek olması Kartal'ın elini çabuk tutmasını gerektiriyor. Beşiktaş, özellikle takıma yapılacak takviyeler için yol haritasını Vida'nın durumuna göre belirleyecek.Oyuncunun satılması halinde ekonomik sıkıntı giderilecek ve alınması planlanan isimler için kaynak yaratılacak. Kalması durumunda ise kulübü mali açıdan sorunlu günler bekliyor.1- DOMAGOJ VİDA: Menajerler tarafından kulübe iletilen teklifler 17 milyon Euro'yu buldu. Ancak bu rakamlar, Beşiktaş'ın istediği düzeyde değil. Oyuncunun ayrılma ihtimali yüzde 51.2- ALVARO NEGREDO: Rayo Vallecano ile ücrette anlaşamadı. Al Hilal ile görüşmeler sürüyor. Ancak eşi, Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor.3- VAGNER LOVE: Gönderilirse, Beşiktaş'ın maaş yükü biraz olsun hafifleyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, iyi bir teklif gelmezse kalabilir raporu verdi.4- ARAS ÖZBİLİZ: Beşiktaş, Hollandalı ekipleriyle görüşen Aras'a bonservis kolaylığı sağladı. Kiralık ya da bonservisiyle yüzde 100 gidecek.1- NACER CHADLİ: Beşiktaş, West Bromwich'li oyuncuyu kiralamak için İngiltere'deki transfer döneminin bitmesini bekliyor. Siyah-beyazların bu transferdeki tek kozu Belçikalı futbolcunun Kartal'a sıcak bakması. Oyuncu Beşiktaş'a "Evet" dedi.2- HARUN TEKİN: Tecrübeli eldiven için Bursaspor'un istediği bonservis bedeli problem yaratıyor. Gelme ihtimali yüzde 10.3- DAVİD OSPİNA: Arsenal'de 3. kaleci konumuna düşen Kolombiyalı, Beşiktaş'a gelmek istiyor. Ancak yüksek maaşı siyah-beyazlılar için büyük bir sorun.