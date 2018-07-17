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Beşiktaş için Jose Sa iddiası! Fabri'nin yerine...

Beşiktaş'ın Fabri'yi satması halinde Porto'da Casillas'ın yedeği olan Jose Sa'yı alacağı iddia edildi. Portekizli kaleci sosyal medyada Beşiktaş'ı takip ediyor.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş için Jose Sa iddiası! Fabri'nin yerine...
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17 Temmuz 2018 06:59
İki sezondur çok iyi bir performans gösteren Fabri için Fulham'dan teklif alan Beşiktaş pazarlıkları sürdürüyor...

İngiliz kulübünün 3.5 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Siyah-Beyazlılar'ın her ihtimale karşın B planını da belirlediği iddia edildi.

Portekiz basınındaki haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Porto'da Casillas'ın yedeği olan Jose Sa ile temasa geçtiğini yazdı.

14 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Geçen sezon ligde 14 maçta kaleyi koruyan Jose Sa'nın Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarını takip etmesi 'transfer sinyali' olarak değerlendiriliyor..



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