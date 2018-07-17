Beşiktaş için Jose Sa iddiası! Fabri'nin yerine...

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İki sezondur çok iyi bir performans gösteren Fabri için Fulham'dan teklif alanpazarlıkları sürdürüyor...İngiliz kulübünün 3.5 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Siyah-Beyazlılar'ın her ihtimale karşın B planını da belirlediği iddia edildi.Portekiz basınındaki haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Porto'da Casillas'ın yedeği olan Jose Sa ile temasa geçtiğini yazdı.Geçen sezon ligde 14 maçta kaleyi koruyan Jose Sa'nın Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarını takip etmesi 'transfer sinyali' olarak değerlendiriliyor..