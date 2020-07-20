Beşiktaş için Jordon Ibe iddiası

Beşiktaş'ın Bournemouth ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jordon Ibe'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Beşiktaş için Jordon Ibe iddiası
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20 Temmuz 2020 03:19
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Bournemouth ile sözleşmesi biten İngiliz kanat oyuncusu Jordon Ibe'a teklif götürdüğü iddia edildi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Bournemouth ile sözleşmesi sona eren Jordon Ibe'ın Avrupa'ya açılmayı planladığı ve Beşiktaş'ın kendisine teklif yaptığını iddia etti.

Adı açıklanmayan 1 Portekiz kulübünün de peşinde olduğu iddia edilen Jordon Ibe'ın düşünme aşamasında olduğu ve Premier Lig sezonu bittikten sonra karar vereceği belirtildi.

Liverpool altyapısında yetişen ve daha sonra Bournemouth'a transfer olan 25 yaşındaki Jordon Ibe, bu sezon sadece 4 maçta Bournemouth forması giydi ve gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

Her iki kanatta da oynayabilen Jordon Ibe, 2015'te Liverpool'un Beşiktaş ile eşleştiği UEFA Avrupa Ligi maçında siyah beyazlılara karşı oynamıştı.



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