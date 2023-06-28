Beşiktaş için Jimenez iddiası!

Transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Raul Jimenez iddiası geldi.
İngiliz basınında yer alan haberde, Jimenez'in kulübüyle sözleşmesinde son yılına gireceği ve takımdaki maaş dengelerinin sağlanması adına elden çıkarılabileceği belirtildi.
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncuya ilgisinin olduğu vurgulanarak "Wolves, Jimenez'den para kazanmak için son yılına girerken, Türk ekibine transferinin önünü açabilir" yorumunda bulunuldu.
Wolterhampton'da geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan Jimenez, 3 kez gol sevinci yaşadı.
İngiliz basınında yer alan haberde, Jimenez'in kulübüyle sözleşmesinde son yılına gireceği ve takımdaki maaş dengelerinin sağlanması adına elden çıkarılabileceği belirtildi.
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncuya ilgisinin olduğu vurgulanarak "Wolves, Jimenez'den para kazanmak için son yılına girerken, Türk ekibine transferinin önünü açabilir" yorumunda bulunuldu.
Wolterhampton'da geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan Jimenez, 3 kez gol sevinci yaşadı.
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