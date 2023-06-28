Beşiktaş için Jimenez iddiası!

Beşiktaş'ın, Wolterhampton'dan Raul Jimenez ile ilgilendiği belirtildi.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş için Jimenez iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2023 11:46
Transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Raul Jimenez iddiası geldi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Jimenez'in kulübüyle sözleşmesinde son yılına gireceği ve takımdaki maaş dengelerinin sağlanması adına elden çıkarılabileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncuya ilgisinin olduğu vurgulanarak "Wolves, Jimenez'den para kazanmak için son yılına girerken, Türk ekibine transferinin önünü açabilir" yorumunda bulunuldu.

Wolterhampton'da geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan Jimenez, 3 kez gol sevinci yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery