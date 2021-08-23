Beşiktaş için İtalya'dan Empereur iddiası

Stoper Kaan Ayhan ile anlaşan siyah beyazlıların Hellas Verona'da forma giyen 27 yaşındaki Alan Empereur'i de transfer etmek istediği öne sürüldü.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş için İtalya'dan Empereur iddiası
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23 Ağustos 2021 13:33
Alan Pereira Empereur
Alan Pereira Empereur
Verona
Beşiktaş, savunma takviyesinde Diego Godin için yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamamasının ardından Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan ile anlaşmıştı. Milli oyuncuyu bu hafta içerisinde İstanbul'a getirmeyi ve imza attırmayı planlayan İstanbul ekibi için İtalyan basını farklı bir ismi daha gündeme getirdi.

Calcio Mercato adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Kara-Kartal'ın Hellas Verona'da forma giyen Alan Empereur'e talip olduğunu duyurdu.

ANTALYA DA PEŞİNDE

Brezilyalı futbolcuyla yakından ilgilenen bir diğer Süper Lig ekibinin ise Antalyaspor olduğu iddia edildi. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan ve piyasa değeri 1 milyon Euro olan deneyimli stoper de takımdan ayrılmak istiyor. Bir önceki sezonu ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki stoper 14 maçta görev yaparken gol ya da asist üretememişti.


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