Beşiktaş için İstanbul'a geliyor: Şahverdi Çetin!

Şahverdi Çetin Beşiktaş için geliyor... Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi biten orta saha oyuncusu pazar günü İstanbul'a gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş için İstanbul'a geliyor: Şahverdi Çetin!
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29 Ağustos 2020 17:45
Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

A Spor'un haberine göre; Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin, Beşiktaş için pazar günü İstanbul'a geliyor.

Mainz altyapısından yetişen 19 yaşındaki önlibero Şahverdi Çetin, Darmstadt ve ardından Frankfurt'a transfer oldu. U17 Bundesliga'da 47, U19 Bundesliga'da ise 35 olmak üzere toplam 82 maçta görev alan Şahverdi, 19 gol atıp 9 asist yaptı.

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