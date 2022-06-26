Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jackson Muleka ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Futbolcu, İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile görüşecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2022 11:05
Beşiktaş forvet transferi için yoğun bir süreç geçiriyor. Siyah-beyazlılar, bonservisi Standard Liege'de olan Jackson Muleka transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Kulüpler, prensipte anlaşma sağladı.

MULEKA SALI GÜNÜ GELİYOR

6 ay kiralık olarak oynadığı Kasımpaşa'da 15 maçta 12 gol, 5 asist üreterek dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki santrfor Muleka, Beşiktaş ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmede 1 yıllık kiralık sözleşmesi üzerinden plan yapılacak.

KİRALIK OLARAK BEŞİKTAŞ'LA İMZALAYACAK

Muleka'nın kulübü Standard Liege ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Belçika kulübü, Kasımpaşa'da ortaya koyduğu başarılı performansla değerini son 6 ayda 3 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya yükselten Demokratik Kongolu futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK YORUMLANANLAR
TÜMÜ