"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL EDİN"

BU HAFTA TRANSFER NOKTALANACAK

LİGE ŞOV YAPARAK BAŞLAMIŞTI

Orta alanda rotasyonu geniş ve zengin bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, İsviçreli futbolcu Christian Fassnacht'ı transfer etmek istiyor. 28 yaşındaki futbolcu, kulübü Young Boys ile bir görüşme yaptı ve ayrılık kararını bildirdi.İsviçreli oyuncu, kulübü Young Boys'un kendi mevkisine yaptığı transfer sonrası yönetime "Beşiktaş'ın teklifini artık kabul edin, kolaylık gösterin. Ayrılmak istiyorum" dedi.Bu bilgi Beşiktaş cephesine oyuncunun menajeri tarafından iletilirken, Young Boys'un artık daha fazla direnemeyeceği ifade ediliyor. Siyah-beyazlı yöneticiler bu hafta içinde futbolcu için son kez masaya oturacak ve transferi noktalayacak.Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Christian Fassnacht, Young Boys'un Zürih'i 4-0 yendiği maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı. Maçın 62. dakikasında gol atan Fassnacht, 85. dakikada ise son golün asistini yaptı. Fassnacht karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu ilan edilmişti. Beşiktş şu ana kadar Wout Weghorst, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Jackson Muleka ve Cenk Tosun gibi isimleri kadrosuna kattı.