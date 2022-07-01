FASSNACHT, YOUNGS BOYS İLE GÖRÜŞTÜ

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan Christian Fassnacht ile ilgili sıcak gelişmeşer yaşanıyor. Futbolcu, kulübü Young Boys ile görüşme yaptı ve takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.Valerien Ismael'in kadroda görmek istediği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Fassnacht, kulübüyle yaptığı görüşmede aldığı kararı paylaştı. Beşiktaş'a sıcak bakan futbolcu, İsviçre'den ayrılacak.Young Boys, futbolcu için 3 milyon Euro istiyor. Beşiktaş ise bu rakamı düşürmeye çalışıyor. Oyuncunun Beşiktaş'ı istemesi ise siyah-beyazlılar açısından en büyük avantaj.Her iki kanat ve merkez ortada sahada oynayabilen Fassnacht, geçen sezon çeşitli sakatlıklar yaşamış ve toplamda 25 maçı kaçırmıştı. Buna karşın Christian Fassnacht 18 karşılaşmada 11 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çekti. 30 Haziran 2023 tarihine kadar Young Boys ile kontratı bulunan Fassnacht'a 4 milyon Euro değer biçiliyor.