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Beşiktaş için flaş Zlatan Ibrahimovic iddiası!

Erman Toroğlu, Fikret Orman'ın Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek istediğini ileri sürdü.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş için flaş Zlatan Ibrahimovic iddiası!
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25 Aralık 2017 00:48
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Cenk'in satılması durumunda Zlatan Ibrahimovic'i kadroya katmak istediği iddia edildi.

"CENK'İN YERİNE IBRAHIMOVIC..."

A Spor'da konu hakkında açıklama yapan Erman Toroğlu, "Fikret Orman demiş ki, Cenk'i iyi paraya satarsam, Ibrahimovic'i getireceğim demiş. Bunun geldiği yer, iyi bir yer. Gaz mı, balon mu, bilemem" ifadelerini kullandı.

Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve sakatlıktan yeni kurtulan 36 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon 6 maçta 1 gol attı.

ANINDA COME TO BEŞİKTAŞ

Erman Toroğlu'nun bu iddiasının hemen ardından çok sayıda Beşiktaş taraftarı, Zlatan Ibrahimovic'in son paylaşımının altına 'Come to Beşiktaş' yorumlarını yazmaya başladı.



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