Beşiktaş için flaş Zlatan Ibrahimovic iddiası!

Beşiktaş BaşkanıCenk'in satılması durumunda Zlatan Ibrahimovic'i kadroya katmak istediği iddia edildi.A Spor'da konu hakkında açıklama yapan Erman Toroğlu, "Fikret Orman demiş ki, Cenk'i iyi paraya satarsam, Ibrahimovic'i getireceğim demiş. Bunun geldiği yer, iyi bir yer. Gaz mı, balon mu, bilemem" ifadelerini kullandı.Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve sakatlıktan yeni kurtulan 36 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon 6 maçta 1 gol attı.Erman Toroğlu'nun bu iddiasının hemen ardından çok sayıda Beşiktaş taraftarı, Zlatan Ibrahimovic'in son paylaşımının altına 'Come to Beşiktaş' yorumlarını yazmaya başladı.