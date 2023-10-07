Beşiktaş için flaş iddia: Bilic

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Şenol Güneş'in istifası sonrası Slaven Bilic ile görüştüğü iddia edildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş için flaş iddia: Bilic
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07 Ekim 2023 10:02
Son güncelleme 07 Ekim 2023 10:32
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Şenol Güneş'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için Slaven Bilic ile temasa geçtiği öğrenildi.

ÇEBİ GÖRÜŞTÜ

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Ahmet Nur Çebi'nin, 2012-13 sezonunda da siyah beyazlı takımı çalıştıran ve halen Suudi Arabistan'ın Al-Fateh Kulübü'nde görev yapan Hırvat hocayla görüşüp transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

Bilic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngiltere'de West Ham, West Bromwich Albion, Watford, Çin'de Beijing Guoan ve Suudi Arabistan'da Al-İttihad takımlarında teknik direktörlük yapmıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Şu anda Al Fateh'i çalıştıran Hırvat teknik adamın, Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

ADI GEÇEN DİĞER ADAYLAR

Teknik direktörlük için ayrıca Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ve Mehmet Özdilek isimleri gündeme geldi. 2005-2006 yıllarında siyah beyazlı takımı çalıştıran Çalımbay, "Bana gelen teklif yok. Ancak teklif gelirse her zaman göreve hazırız" açıklamasını yaptı.



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