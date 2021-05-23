Beşiktaş için Divock Origi iddiası!

Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme bomba bir isim geldi...



İngiliz medyası, Siyah-Beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İngilizler'e göre Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Belçikalı Divock Origi, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor...



2014 yılından beri Liverpool'da oynayan 26 yaşındaki santrforun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor…



Haberde ayrıca Beşiktaş'ın yıldız golcüyü kiralamak istediği vurgulandı. Origi'nin güncel piyasa değeri 16 milyon Euro..



