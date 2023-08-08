Beşiktaş için dev iddia: Saelemaekers

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat transferi için ortaya atılan son isim Alexis Saelemaekers oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş için dev iddia: Saelemaekers
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08 Ağustos 2023 10:49
Kanat takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden İtalya'dan bir isim döndü.

Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü.

TEKLİF YAPILDI

Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi.

Milan'da ilk 11'e girmekte zorlandığı için adaylar arasında giren Alexis Saelemaekers'ın bu teklif için henüz herhangi bir cevap vermediği de söylendi.

39 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 39 resmi maçta süre alan Alexis Saelemaekers bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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