Beşiktaş için dev iddia: Saelemaekers

Kanat takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden İtalya'dan bir isim döndü.
Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü.
TEKLİF YAPILDI
Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi.
Milan'da ilk 11'e girmekte zorlandığı için adaylar arasında giren Alexis Saelemaekers'ın bu teklif için henüz herhangi bir cevap vermediği de söylendi.
39 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 39 resmi maçta süre alan Alexis Saelemaekers bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü.
TEKLİF YAPILDI
Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi.
Milan'da ilk 11'e girmekte zorlandığı için adaylar arasında giren Alexis Saelemaekers'ın bu teklif için henüz herhangi bir cevap vermediği de söylendi.
39 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 39 resmi maçta süre alan Alexis Saelemaekers bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.