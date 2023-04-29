Beşiktaş için derbinin kilidi ilk gol

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinde en büyük avantajlarından biri de mücadeleyi iç sahada oynaması. Ligde evinde son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Siyah-Beyazlı ekip, Galatasaray'a ise henüz Vodafone Park'ta kaybetmedi.



Beşiktaş, ilk golü bulduğu müsabakalarda ise mağlubiyet görmüyor. Kartal, bu sezon evinde 14 mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmaların 9'unda ilk golü atan taraf olan Siyah-Beyazlı ekip, maçların tamamından galibiyetle ayrılmasını bildi.



9 MAÇTA TAM 24 GOL



Kara Kartal, ayrıca 9 maçta toplam 24 gole imza attı. Beşiktaş'ın sahasında yenik duruma düştüğü 3 karşılaşma var. Kartal, ilk golü yediği mücadelelerde sadece Giresun' u mağlup etti. Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Beşiktaş, Vodafone Park'ta F.Bahçe ve Antalyaspor ile ise golsüz berabere kalırken, Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle de 3-0 hükmen galip sayıldı.



CENK SERİ PEŞİNDE

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Siyah-Beyazlı formayla G.Saray'a karşı ligde çıktığı 7 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Cenk, attığı bu 3 golü ise son 4 müsabakada kaydetti. Milli oyuncunun bu sezon ise ligde 27 maçta 12 gol, 3 asisti bulunuyor.





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