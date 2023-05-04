Beşiktaş için Calvo bombası!

Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamalarına devam eden Beşiktaş'ın, Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki savunmacı Francisco Calvo ile ilgilendiği iddia edildi.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Kosta Rikalı başarılı futbolcu Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. Öte yandan tecrübeli oyuncunun birçok talibi de var.



Calvo'nun, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Calvo bu sezon 33 maçta 4 gol katkısı verdi. Geçtiğimiz Salı günü Beşiktaş Sportif Direktörü Kazancı, yaptığı açıklamada bir stoper alacaklarını söylemişti.



Kazancı'nın bu açıklamasının ardından çıkan iddialar da güç kazandı.



Güncel piyasa değeri 1.50 milyon euro olan futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.









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