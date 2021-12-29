Beşiktaş için Caleb Ekuban sürprizi!

İtalyan La Gazetta dello Sport, 27 yaşındaki Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ın Ocak'ta Beşiktaş'a transfer olabileceğini iddia etti.



Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Caleb Ekuban, Serie A ekibi Genoa'ya transfer olmuştu.



İtalya Ligi'nde süre aldığı 15 maçta henüz gol ve asist üretemeyen Ganalı yıldız, hayal kırıklığı yarattı.



İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazetta dello Sport, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun Ocak'ta Beşiktaş'a transfer olabileceğini ileri sürdü. Siyah-beyazlı ekipte kanat oyuncusu N'Koudou'nun ağır sakatlığı nedeniyle Mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor.



TRABZONSPOR PERFORMANSI



Caleb Ekuban, Trabzonspor kariyerinde 103 maça çıkarken toplam 29 gole imza attı.



Ganalı forvet bu gollerin 20'sini Süper Lig'de kaydetti. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde 4'er golü bulunan Ekuban bir gol de Süper Kupa'da kaydetti.



Ekuban'ın attığı gollerin yanı sıra Trabzonspor formasıyla 15 de asisti bulunuyor.



