Beşiktaş için Boupendza iddiası!

Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Bir orta saha ve bir stoper almayı planlayan Beşiktaş yönetimi, forvet hattını da Aaron Boupendza ile güçlendirecek. Katar Ligi'nin 16 Mart'ta sona ermesinden sonra Boupendza'nın İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.



Bu arada Boupendza'ya 4.5 milyon euro ödeyen ancak çok ciddi bir maaş ödediği için Gabonlu'dan kurtulmak isteyen Al Arabi'nin ilk teklifi F.Bahçe'ye getirdiği; ancak Boupendza'nın Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi. Bu arada Boupendza'nın uygun şartlarda Beşiktaş forması giyeceği ifade edildi. Al-Arabi SC'de 12 resmi maça çıkan Aaron Boupendza, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



TEMSİLCİSİ DAĞLI: NEDEN OLMASIN?



Aaron Boupendza'nın temsilcisi Serdar Dağlı, daha önce yaptığı açıklamada, "Şu an transfer zor ama sezon sonu için görüşmelere devam edeceğiz. Sezon sonunda ayrılmak istiyor. 5 milyon euro'ya transfer olan Boupendza 2 milyon dolar maaş alıyor. Türkiye'de ligi tanıyor ve çok seviyor. Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.





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